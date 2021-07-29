Житель Мурманска заметил медведя в районе кладбища

Мурманчанин просит всех быть осторожными, чтобы не нарваться на внезапную встречу с хищником. Фото: Кандалакшский заповедник.

Медведи - частые гости в людских угодьях, особенно в Мурманской области. Напомним: недавно косолапый съел двух собак в районе Североморска, еще одного ликвидировали в Териберке, третий потянулся к северянам на шашлык.

Очередного мишку на днях заметил житель Мурманска - животное разгуливало в районе городского кладбища.

- 27 июля около 23.30 возле первой автобусной остановки в районе кладбища, по пути в аэропорт, заметил, как медвежья тушка прыгнула с дороги в кусты. Собак и иных зверей такого размера в том районе я не припомню. На регистраторе мало что можно разобрать - шел дождь и были сумерки, - отметил Дмитрий в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Мурманчанин просит всех быть осторожными, чтобы не нарваться на внезапную встречу с хищником.

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