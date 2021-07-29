В Коле обнаружили гараж с огородом конопли

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: УМВД по МО

35-летний житель Колы, который развел в своем гараже наркотический огород, попался полицейским.

- Оперативники провели обыск и изъяли 27 кустов конопли, которые северянин посеял, выращивал и культивировал, а также сушеные листья этого растения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. - Запрещенные вещества направили в лабораторию для проведения исследования. Установлено, что ранее не судимый гражданин хранил 300 граммов марихуаны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере". Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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