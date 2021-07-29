В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 255 человек

Всего с начала пандемии заразились ковидом 61 381 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 29 июля 2021 года, за последние сутки 255 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 61 381 человек, количество летальных исходов - 1545 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе.

Напомним: адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах. Для поиска нужно ввести слово "вакцинация".

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