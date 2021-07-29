Пенсионерка из Мурманска "помогла" 91-летнему мужчине перевести 4,5 миллиона рублей мошенникам

По данным фактам возбудили и расследуют уголовные дела по статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске мошенники обманули двух местных жителей на общую сумму около 6 миллионов рублей.

Так, в полицию обратился 91-летний мужчина, рассказав, что ему позвонил "правоохранитель" и сообщил о попытке оформления кредита на имя северянина на 4,5 миллиона рублей. Мошенник убедил мурманчанина самому дооформить кредит и передать денежные средства «доверенному» лицу, которое приедет к нему домой. Этот представитель правоохранительных органов якобы переведет деньги через банкомат на «безопасные» счета.

Сотрудниками полиции нашли 81-летнюю женщину, которая стала этим представителем. Как вскоре выяснилось, пенсионерка сама стала жертвой обмана.

- Сначала по той же схеме с вымышленным кредитом северянку убедили перевести 1,3 миллиона рублей. Затем мошенники сообщили женщине, что она может посодействовать правоохранительным органам, направив на тот же счет сбережения других пожилых людей, которых тоже пытаются обмануть. Пенсионерке назвали адрес, где она должна была помочь мужчине перевести 4,5 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данным фактам возбудили и расследуют уголовные дела по статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Установлено, что о подобных видах преступлений северяне знали. Многочисленные номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь с ними, зарегистрированы в Москве.

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