За последний день выявили еще 255 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 июля 2021 года составило 1545 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За текущий месяц суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили еще 255 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 61 381 человек.

Напомним: из-за технического сбоя в Мурманской области опубликовали неверные данные о ковидных смертях. Ошибка дала "рекорный прирост" по летальным исходам.

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