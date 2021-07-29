Пособие для первоклассника в Мурманской области в 2021 году: размер, как получить

В этом году размер выплаты на первоклассника - 4761,71 рубля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Мурманской области одной из региональных мер поддержки населения является пособие на первоклассника (полное название - единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс).

Согласно данным министерства труда и социального развития Мурманской области, на него могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного правительством Мурманской области. В 2021 году его размер для трудоспособного населения составляет 19391 рубль, для детей - 18650 рублей.

Для примера: в семье из трех человек - папы, мамы и ребенка - доход должен быть меньше 86148 рублей. При этом многодетные семьи могут получить выплату независимо от дохода.

В этом году размер выплаты на первоклассника - 4761,71 рубля. Чтобы ее получить, надо обратиться в МФЦ или через портал "Госуслуг". Выдают пособие с 1 июня по 31 октября.

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