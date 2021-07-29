За полгода в Мурманской области обнаружили 31 фальшивую купюру

Подделку нужно отнести в любой коммерческий банк. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во втором квартале этого года в банковской системе Мурманской области выявили 12 поддельных купюр – из них девять номиналом 5 тысяч рублей (ее подделывают чаще всего) и три - номиналом в тысячу рублей.

Также из обращения изъяли две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Всего за первое полугодие в Заполярье обнаружили 31 фальшивку.

- Важно уметь определять поддельные банкноты. При получении наличных денег, особенно банкнот крупного номинала, стоит проверить не менее трех отличительных признаков подлинности: водяной знак, защитную нить, меняющие цвет защитные элементы, - поясняет управляющий отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Климов.

Если вдруг закрались сомнения, ни в коем случае не стоит расплачиваться подобной банкнотой. Ее нужно отнести в любой коммерческий банк, там купюру проверят или направят на экспертизу в подразделение Банка России. Если деньги окажутся настоящими, их переведут обратно. Однако если это подделка - стоимость купюры не возместят.

О признаках подлинности российских денег можно узнать в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавец магазина в Апатитах попала под уголовное дело за присвоенную сдачу. Женщина ушла в подсобку, чтобы разменять 5-тысячную купюру пенсионерки, но так и не вернулась (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru