Жителя Мурманска будут судить за нападение на инспектора ДПС

Сейчас материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

35-летнего жителя Мурманска будут судить по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, северянин напал на инспектора ДПС.

Все случилось 6 июня 2020 года. Сотрудники ГИБДД заметили машину, водитель которой нарушал ПДД, Они попытались остановить авто, но мужчина за рулем решил, что сможет уехать. Горе-водителя смогли остановить на улице Копытова, при этом, как только к машине приблизились правоохранители, северянин заблокировал окна и двери.

- Одному из инспекторов удалось приоткрыть одно из окон транспортного средства для открытия пассажирской двери. Мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, испытывая необоснованное недовольство действиями сотрудника полиции, нанес последнему несколько ударов, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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