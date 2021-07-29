Нападение на жительницу Мурманска у дома записала камера видеонаблюдения

Неизвестная девушка просто так напала на случайного прохожего. Фото: скриншот видео

Жительница Мурманска ищет очевидцев нападения на ее маму или тех, кто узнает нарушителей. Это случилось 28 июля у дома № 36 на улице Зои Космодемьянской. К женщине, которая шла по своим делам, со спины подбежала девушка в белой бейсболке.

- Заявление в полицию написано, но все же... Мама улетела головой в асфальт, на видео четко видно, что неадекватное существо с ровного места побежало с целью напасть и нанесло удар со всей силы, со спины, спасибо, что не ножом, - пишет Лилия.

Всех, кто может помочь, Лилия просит написать ей в личные сообщения в "ВКонтакте".

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