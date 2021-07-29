Жительница Заполярного убила свекровь деревянной палкой

Женщина услышала обвинительный приговор. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области вынесли приговор жительнице Заполярного, убившей свою свекровь. Как сообщили в прокуратуре региона, преступление совершилось в ночь с 18 на 19 декабря 2020 года.

Свекровь и невестка часто ссорились, а в тот день их конфликт зашел слишком далеко: северянка взяла деревянную палку и стала бить ею свекровь по голове. После пяти ударов та скончалась.

- На стадии предварительного следствия подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, однако на стадии рассмотрения уголовного дела в суде отказалась от своих ранее данных показаний, отрицала свою виновность, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянку осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ее отправили в исправительную колонию общего режима на 7,5 года. При этом женщина еще может обжаловать приговор.

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