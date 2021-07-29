Пострадавшему в пожаре жителю Североморска нужна плазма

Северяне могут стать донорами и помочь пострадавшему в пожаре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранним утром 28 июля в доме № 14 на улице Корабельной произошел страшный пожар, в котором пострадали два человека. Мужчину и женщину отправили в реанимацию, состояние их тяжелое. И им нужна помощь.

- Срочно нужна плазма крови второй отрицательной группы. Сдавать в Мурманске на станции переливания. При сдаче говорить: "Для Тузилина Евгения", - сообщил глава отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО Североморск Эдуард Миронов.

Желающие помочь могут обратиться на станцию переливания крови по адресу: Мурманск, ул. Павлова, 6. Телефон для записи (8152) 25-02-61.

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