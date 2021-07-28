Двое жителей Североморска оказались в реанимации после пожара

Причины пожара устанавливаются. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Североморске в доме №14 на улице Корабельной загорелась квартира. В этот момент там находились мужчина и женщина, которые получили серьезные травмы.

- Сигнал о возгорании поступил 28 июля в 6.14. На месте работало 23 человека и 5 единиц техники. Двух пострадавших передали бригаде скорой помощи. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Издание "Severomorsk.life" уточняет, что северяне находятся в реанимации. Известно, что мужчина получил сильные ожоги. У женщины резаные раны, так как она разбила окно, и ожог легких.

Напомним: в Мурманске произошел пожар в супермаркете "Перекресток". На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

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