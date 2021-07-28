Погода в Мурманской области на 29 июля 2021 года: прохлада и дожди

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ждать потепления в Мурманской области не приходится - в регионе сохраняется прохладная погода с дождями. Учитывая, что кое-где даже выпал снег и град, начинаешь скучать по жарким денькам, которые стояли в начале июля.

- 29 июля ожидается переменная облачность. Небольшой, на юге области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +10+15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Напомним: аэропорт "Мурманск" почти отметил июльский заморозок. Температура воздуха в Мурмашах опустилась до +0,5 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области из июльского снега слепили снеговика. Снег выпал в Ловозерских тундрах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru