В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 254 человека

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 895 северян. На лечении остаются 8695 пациентов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 28 июля 2021 года, за последние сутки 254 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 61 126 человек. Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+129, всего 30 617). На втором месте Североморск (+24, всего 5495). Тройку замыкает Кандалакшский район (+19, всего 4136).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 895 северян. На лечении остаются 8695 пациентов.

Напомним: из-за технического сбоя в Мурманской области опубликовали неверные данные о ковидных смертях. Ошибка дала "рекорный прирост" по летальным исходам.

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