Крабовый браконьер из Мурманской области заплатил 1,3 миллиона рублей

Владельцу иномарки объяснили, что его машину продадут, если он не оплатит долг.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманской области задержали браконьера, который наловил свыше 178 килограммов камчатского краба . За незаконную добычу морских деликатесов суд обязал мужчину возместить ущерб водным биоресурсам России - 1,3 миллиона рублей.
На основании документов, поступивших на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов, было возбуждено сразу два исполнительных производства: о взыскании ущерба и аресте автомобиля северянина. Чтобы не лишиться своей "ласточки", тому пришлось быстро решать вопрос.
- Владельцу иномарки объяснили, что его машину продадут, если он не оплатит долг. После этого мужчина полностью погасил "крабовый" ущерб, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
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