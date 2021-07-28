Крабовый браконьер из Мурманской области заплатил 1,3 миллиона рублей

Владельцу иномарки объяснили, что его машину продадут, если он не оплатит долг. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области задержали браконьера, который наловил свыше 178 килограммов камчатского краба . За незаконную добычу морских деликатесов суд обязал мужчину возместить ущерб водным биоресурсам России - 1,3 миллиона рублей.

На основании документов, поступивших на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов, было возбуждено сразу два исполнительных производства: о взыскании ущерба и аресте автомобиля северянина. Чтобы не лишиться своей "ласточки", тому пришлось быстро решать вопрос.

- Владельцу иномарки объяснили, что его машину продадут, если он не оплатит долг. После этого мужчина полностью погасил "крабовый" ущерб, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

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