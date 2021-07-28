В Мурманске произошел пожар в супермаркете "Перекресток"

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото: vk.com/murmanskgroup

28 июля в Мурманске загорелся супермаркет "Перекресток" - пожар произошел на проспекте Героев-Североморцев, 38. Задымление было сильное.

- Сигнал о происшествии поступил 13.36, открытое горение ликвидировали в 14.03. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщил "КП-Мурманск" заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Причину пожара еще предстоит выяснить.

Напомним: в Мурманске при пожаре погибла 75-летняя женщина. Квартира загорелась в доме на улице Ленинградской.

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