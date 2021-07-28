Адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах

Также информация доступна на региональном портале «Наш Север» и на Яндекс.Картах. Фото: Google Maps

Жители Мурманской области теперь могут узнать адреса пунктов вакцинации от COVID-19 на Google картах.

- На картах отображается информация как о мобильных, так и о стационарных прививочных пунктах во всех федеральных округах России. Чтобы найти ближайший пункт, достаточно ввести слово "вакцинация" в строку поиска, - сообщили в центре управления регионом.

Также информация доступна на региональном портале «Наш Север» и на Яндекс.Картах.

- Данные по всей стране собрали специалисты центров управления регионами. Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 48%. Прививку сделали 167 тысяч человек.

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