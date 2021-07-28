Житель Мурманской области переправлялся через реку на вездеходе и утонул

Проводится доследственная проверка. Фото: vk.com/arhslk

59-летний уроженец Мурманской области утонул, переправляясь через реку Пукшеньга - приток Северной Двины в Архангельской области. Как сообщили в следкоме Архангельской области, в Холмогорском районе в районе деревни Околодок у мужчины опрокинулся вездеход, что стоило ему жизни.

- Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. Будут установлены обстоятельства происшествия, - уточнили в ведомстве.

Следователи отмечают, что подавляющее большинство взрослых тонут из-за нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдения элементарных правил безопасности.

Напомним: тело утонувшего в Балтийском море жителя Мурманска нашли через четыре дня. 41-летний мужчина утонул в прошлую субботу.

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