Из-за технического сбоя в Мурманской области опубликовали неверные данные о ковидных смертях

Верную информацию вскоре разместят на ресурсах регионального оперштаба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 июля, судя по данным оперштаба, никто от ковида в Мурманской области не умер. Это было довольно неожиданно, учитывая что ситуация по коронавирусу сейчас очень напряженная. А уже 27 июля набрался рекорд - 17 смертей от коронавируса.

Оказалось, что дело в ошибке.

- Из-за технического сбоя на портал стопкоронавирус.рф и на региональные ресурсы поступила неверная информация о количестве летальных исходов за сутки в Мурманской области. На самом деле число летальных исходов за 26 июля - 9, а за 27 июля - 8. В результате исправления ошибки на федеральном портале в сумме эти цифры дали "рекордный прирост" в 17 смертей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Верную информацию вскоре разместят на ресурсах регионального оперштаба.

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