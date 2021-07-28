В Мурманской области за сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса

За сутки в регионе выявили 254 новых случая заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 июля 2021 года составило 1536 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 17 человек, что является наивысшим показателем с начала пандемии.

Однако, 27 июля ни одного летального исхода от ковида зафиксировано в Заполярье не было, есть вероятность, что 17 человек - количество погибших за двое суток. За последний месяц суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За сутки в регионе выявили 254 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с марта 2020 года коронавирус подхватили 61 126 человек.

Напомним: время ожидания врача для жителей Мурманской области с симптомами коронавируса составляет 2-3 дня. Северяне жалуются, что до поликлиник сложно дозвониться.

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