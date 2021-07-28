Мужчину и женщину из Снежногорска задержали за поддержку запрещенных в России "Свидетелей Иеговы"

Пара знала, что действует вне закона, но продолжала искать тех, кто станет их единомышленниками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Снежногорске задержали 38-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, которые были сторонниками запрещенной в России религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Она была ликвидирована решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года.

Пара знала, что действует вне закона, но продолжала искать тех, кто станет их единомышленниками.

- С сентября 2020 года на территории Снежногорска они проводили собрания, религиозные выступления и богослужения, обсуждали религиозную литературу и доводили ее тексты до участников собраний. При этом организовали вовлечение новых лиц в незаконную деятельность организации, а также сбор денежных средств под видом пожертвований, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Пару задержали сотрудники ФСБ, в отношении снежногорцев возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Проверка проходит также в отношении тех, кто участвовал в собраниях. А мужчине и женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полярном не стали менять приговор двум последователям "Свидетелей Иеговы"*. Мужчины получили штрафы в 300 и 350 тысяч рублей (Подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru