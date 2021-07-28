Стоматологию Мурманска через суд привлекли к ответственности

Руководителю стоматологической клиники внесли представление об устранении выявленных нарушений, которое уже удовлетворено в полном объеме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Мурманске прокуратура провела проверку одной из местных стоматологических клиник. Оказалось, что учреждение работало с нарушениями - потребителям не предоставлялась необходимая информация о платных медуслугах.

- На официальном сайте стоматологии, а также на информационных стендах медицинской организации отсутствовала обязательная к размещению информация, в том числе сведения о медработниках, об уровне их образования и квалификации, адреса и телефоны органа власти в сфере охраны здоровья граждан и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того в типовом договоре на оказание платных медицинских услуг, который заключается с пациентами, не было сведений о перечне платных медицинских услуг, их стоимости и оплате, порядке изменения и расторжения договора.

Руководителю стоматологической клиники внесли представление об устранении выявленных нарушений, которое уже удовлетворено в полном объеме.

Также по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ Арбитражный суд Мурманской области привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде предупреждения.

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