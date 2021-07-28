В Мурманской области мать шесть лет ищет пропавшего сына

За эти годы были разные версии случившего. Фото: Личный архив

Надежда умирает последней, особенно когда речь идет о поиске близкого человека. В июне 2015 года Владимир Приклонский не вернулся с рыбалки на озере Верхняя Пиренга. С тех пор его мать Тамара Приклонская каждый день думает о родном человек и надеется, что сможет вернуть домой.

За эти годы были разные версии случившего. Владимира искали в Санкт-Петербурге, так как была надежда, что он потерял память и может находиться там. Сейчас Тамара Приклонская снова рассказывает, что могло произойти на рыбалке.

Фото: Лиза Алерт

- Ищу сына и свидетелей совершенного на него разбойного нападения в ночь с 4 на 5 июня 2015 года у озера Верхняя Пиренга со стороны трассы на Ковдор. Были преступники, были и свидетели, Вы хотя бы на мгновение почувствуйте мою боль и отзовитесь! При нем была лодка Флагман-320, мотор Сузуки 2,5, оранжевый спасжилет. Может, кто видел линолеум, который выбросили со дна лодки? Вознаграждение и анонимность гарантируются! - рассказывает Тамара Приклонская.

Она просит позвонить ей по телефону +79600272026.

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