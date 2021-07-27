Погода в Мурманской области на 28 июля 2021 года: до +21 градуса, местами дожди

Регион все еще находится в малоградиентном барическом поле. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на Кольском полуострове сохраняется более-менее теплой. Правда, захватить на улицу зонтик все же не помешает.

- 28 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Ветер восточный,северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +11+16, местами до +21, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Регион все еще находится в малоградиентном барическом поле. 29 июля ожидается дождь на большей части Мурманской области, преобладающая температура воздуха днем +11+17 градусов

Напомним: аэропорт "Мурманск" почти отметил июльский заморозок. Температура воздуха в Мурмашах опустилась до +0,5 градуса.

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