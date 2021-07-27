Из Вологды в Мурманск будут летать прямые самолеты

Вологодское авиапредприятие получит в лизинг три самолета Ил-114-300 для региональных перевозок. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Вологодской области заключили соглашение о поставке в лизинг в 2023 году трех самолетов Ил-114-300. Это отечественные турбовинтовые пассажирские самолеты, которые предназначены для региональных перевозок на расстояние до 1,5 тысячи километров.

Планируется, что через пару лет местное авиапредприятие сможет организовать полеты из Вологды в Мурманск.

- Строительство аварийно-спасательной станции, склада ГСМ и других вспомогательных объектов планируется выполнить в 2021 году, что позволит открыть регулярное авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Череповцом, а также появятся новые направления – Мурманск и Екатеринбург, - сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Напомним: Мурманская область вошла в список популярных направлений для путешествий в августе. Туристы активно берут билеты в заполярную столицу.

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