Опасные развлечения молодых людей в Мурманске сняли на видео

Фото: Скриншот видео

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в больницу не попало. А молодые люди, которых сняли на видео в Мурманске, были весьма близки к тому, чтобы получить травму.

Два парня залезли на крышу "Лады" и решили так покататься по городу. Их развлечение сняли другие водители, пока машина стояла на светофоре на улице Шмидта возле средней мореходки.

Кто-то посчитает это баловством, мол, когда, как не в таком возрасте совершать глупости, однако дело это опасное. Причем в первую очередь накажут водителя, а если кто-то из пассажиров пострадает, за это и уголовное дело можно получить.

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