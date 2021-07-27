В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились еще 252 человека

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 837 северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 27 июля 2021 года, за последние сутки 252 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 60 872 человека. Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+126, всего 30 488). На втором месте Североморск (+25, всего 5471). Тройку замыкает Кандалакшский район (+19, всего 4117).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 837 северян. На лечении остаются 8516 пациентов. За сутки никто не умер от ковида.

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