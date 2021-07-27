Мемориалом в память о жертвах трагедии в Шереметьево на кладбище Мурманска займутся до 2022 года

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С момента трагедии в Шереметьево, которая унесла жизни 26 наших земляков, прошло три года. Виновные в произошедшем пока не установлены, а боль все еще сильна.

В прошлом году стало известно, что на городском кладбище Мурманска появится мемориал в память о жертвах авиакатастрофы, на него выделят 6 миллионов рублей. Сейчас стали известны подробности проекта.

Согласно техническому заданию. размещенному в закупке на сайте zakupki.gov.ru, работы по благоустройству территории должны быть выполнены до февраля 2022 года. На них потратят 7,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на разработку и уплотнение грунта, устройство различных плит, в том числе и тротуаров.

Частью мемориала станут восемь лампад и столько же ваз. Также будут установлены мемориальные плиты, стела из мрамора, колонна, скульптура мрамора, скамейки.

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