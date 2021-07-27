Жильцы из пострадавшего от взрыва газа дома на Свердлова не могут въехать в свои квартиры

В минстрое региона ответили, что фасадом и крышей займутся, работы должны начаться в этом году, а закончиться в следующем.

В марте 2018 года в доме №6/1 на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв газа, трагедия, которая унесла жизни четырех человек, случилась из-за одного из жильцов. Он умер в больнице.

Взрыв разрушил один из подъездов жилого дома, владельцы пострадавших квартир вот уже три года ждут возможности вернуться, но восстановление здания идет непросто.

- Когда мы уже сможем въехать в квартиры?! Уже 3,5 года прошло, а только красивые отчеты о темпах строительства в регионе, а на деле - только слова. Дозвониться ни до кого невозможно, только перекидывают с одного на другого. То крыша не готова, поэтому "внутрянку" начать не могут, а крышу, говорят, до конца года не начнут. Сколько можно ждать?!!! И почему такое отношение к людям?! - возмутилась одна из жительниц дома Мария Попова.

В минстрое региона ответили, что фасадом и крышей займутся, работы должны начаться в этом году, а закончиться в следующем.

- Фонд капитального ремонта объявил электронный аукцион на определение подрядной организации на проведение капитального ремонта крыши и фасада данного многоквартирного дома. При объявлении аукциона состоявшимся работы по проектированию крыши и фасада указанного дома, а также производство работ по капитальному ремонту крыши и фасада планируется завершить в июле 2022 года, - сообщили в минстрое.

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