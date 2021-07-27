Продавец магазина в Апатитах попала под уголовное дело за присвоенную сдачу

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

71-летней жительнице Апатитов пришлось обращаться в полицию после похода за продуктами. Как оказалось, в магазине у пенсионерки похитили 4 тысячи рублей.

- На кассе женщина протянула продавцу 5 тысяч рублей. Та пояснила, что для сдачи деньги нужно разменять, и ушла в подсобное помещение. Северянка долго ждала, но сдачу так не получила, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, переговорили с персоналом магазина, а также проверили наличные в кассе. Было установлено, что суммы, которую отдала при покупке пенсионерка, там не достает. Продавец их, действительно, присвоила.

44-летняя апатитчанка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, в содеянном призналась. Планировала потратить деньги на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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