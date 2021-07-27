Глава комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области покидает свой пост

Сергей Приходько уходит с поста по собственной инициативе с 13 августа. Фото: правительство МО

Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько уходит с поста по собственной инициативе с 13 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Пока что неизвестно, кто теперь займет эту должность.

- Пост главы регионального комитета Сергей Приходько занимал с сентября 2020 года. Ранее около 10 лет он работал заместителем начальника УМВД России по Мурманской области – начальником полиции, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: Алена Кузнецова снова стала руководителем Госжилинспекции Мурманской области. Год она работала первым заместителем министра энергетики и ЖКХ.

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