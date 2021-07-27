В администрации Ловозерского района объяснили причину пустующих полок в супермаркете

В "Пятерочку" будут организованы поставки дополнительных партий товара. Фото: "Ловозерский контроль"

В феврале-марте, когда задерживался с прибытием теплоход "Клавдия Еланская", без продуктов остались жители ЗАТО Островного. Сейчас в подобном положении находятся северяне из Ловозера. Они пожаловались губернатору Андрею Чибису на пустующие полки в местном супермаркете. Фотографии выложил "Ловозерский контроль".

Судя по снимкам, магазин остался без овощей, молочной продукции и некоторых других продуктов. В администрации Ловозерского района прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- В магазин «Пятерочка» продукты завозят три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу, а охлажденное мясо - во вторник, четверг и субботу. Повышенный спрос на товары в этом супермаркете связан с увеличением количества посетителей после закрытия магазина «Дикси» - в ближайшее время на его месте ожидается открытие магазина «Дешево», - сообщили в мэрии.

По словам сотрудников администрации, когда они посетили магазин, продуктов было уже много. Тем не менее в "Пятерочку" будут организованы поставки дополнительных партий товара из Оленегорска. К слову, через час после того, как на странице губернатора появились фото пустых полок, местные жители сделали новые снимки с примечанием, что в магазинах уже есть что купить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области дорожает мясо и дешевеют овощи. "Мурманскстат" провел анализ ежедневных цен на основные продукты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru