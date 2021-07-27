В Алакуртти нашли полсотни пригодных для стрельбы патронов

Патроны отправили на проверку.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Алакуртти в нежилом здании обнаружили боеприпасы, которые вполне пригодны для стрельбы. Кто и зачем их там оставил - не известно.
На патроны наткнулись пограничники Карелии вместе с сотрудниками Северного флота и членами добровольной народной дружины.
- При совместном осмотре одного из заброшенных строений в районе поселка были обнаружены патроны калибра 5,45 - 47 штук. Боеприпасы передали в межмуниципальный отдел МВД России «Кандалакшский» для проведения проверки по данному факту, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.
Напомним: житель Апатитов хранил дома взрывчатое вещество. У мужчины нашли банку и сверток с порохом.
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