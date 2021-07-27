Аэропорт "Мурманск" почти отметил июльский заморозок

Погода продолжает удивлять. Фото: Олег ФИЛОНОК

Лето в Мурманской области в этом году контрастное: то аномальная 30-градусная жара, то внезапное похолодание со снегом и градом. В Ловозерских тундрах даже вылепили снеговика-"июлевика".

Сейчас в регионе потеплело, однако погода все равно продолжает удивлять. Так, мурманская воздушная гавань утром 27 июля чуть не отметила заморозок.

- Нижний ярус за ночь прополз по низине реки Туломы до Верхнетуломского и на юге до Оленегорска. Теперь растворяется под действием солнца. Вполне вероятно, он спас некоторые низины от июльского заморозка. Аэропорт в Мурмашах до его прихода успел выхолодиться до +0,5 градуса, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Напомним: в Ковдорском районе спугнули медведя. Мишка направлялся в поселок Ёнский.

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