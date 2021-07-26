От коронавируса умерли еще 8 человек в Заполярье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 июля 2021 года составило 1519 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 250 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 60 620 человек.

Больше всего зараженных в Мурманске (+127, всего 30362), на втором месте Североморск (+23, всего 5446). Тройку замыкает Кандалакшский район (+26, всего 4098).

Напомним: в Мурманской области потратят 10 миллионов рублей на профилактику коронавируса. На деньги купят футболки с QR-кодами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Время ожидания врача для жителей Мурманской области с симптомами коронавируса составляет 2-3 дня. Северяне жалуются, что до поликлиник сложно дозвониться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru