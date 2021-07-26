В онкодиспансере Мурманской области прокомментировали риск региона остаться без нужных лекарств

За комментарием мы обратились в областной онкодиспансер. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России закупки отдельных препаратов для лечения онкобольных. Причина в реформе системы обязательного медицинского страхования, отдельные лекарства исключили из списка жизненно важных.

- В данный момент в России на 75% снизились закупки торизела и жавлора, используемых при лечении рака почек и мочевого пузыря; на 70% — абраксана. Его применяют при лечении рака поджелудочный железы. В общем, число закупок противораковых препаратов снизилось на 67%. За первое полугодие 2021 года на эти лекарства было потрачено 2 млрд рублей, за тот же период этого года – только 647,4 млн. При этом коммерческие продажи препаратов выросли в среднем на 75%, - сообщает «Коммерсантъ».

За комментарием мы обратились в областной онкодиспансер.

- Перечисленные лекарственные препараты есть в наличии. Сегодня они используются крайне редко, так как в лечении онкопациентов применяются новые схемы, в том числе с дорогостоящими препаратами, - сообщил «КП»-Мурманск» заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера Роман Пономарев.

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