В Мурманске и Апатитах зреют яблоки

Почти две недели мурманчане любовались белоснежными яблонями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Далеко не каждый год яблони цветут пышно, иногда им нужно отдыхать. Но этим жарким и при этом дождливым летом природа в Мурманской области подарила северянам красоту: все пошло в цвет как никогда пышно.

Почти две недели мурманчане любовались белоснежными яблонями. Их в областном центре не очень много - она на Карла Маркса, еще несколько в сквере у драмтеатра. Но тем ценнее такая красота.

После того, как цвет опал, на яблонях завязались яблочки. Пока они скромные, размером даже не с виноградинки, а с крыжовник. Но все же природа борется против холода Крайнего Севера.

Также о зреющих яблочках сообщают жители Апатитов.

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