Детским игровым центрам в Мурманской области выделят 10 миллионов из резервного фонда

Детским центрам и игровым комнатам выделят 10 миллионов из резервного фонда Мурманской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

24 февраля этого года детским игровым центрам, комнатам и т.д. разрешили снова открыться и работать с учетом соблюдения всех противоковидных правил. Но уже с середины июня они снова закрылись.

Причиной стал рост больных, мониторинг ситуации показал, что часто распространение инфекции происходит именно в местах скопления людей, в том числе и в детских центрах. И при этом болезнь молодеет: если раньше все больше заражались северяне старше 40 лет, то теперь уже и дети, и подростки.

- Мы приняли решение о мерах поддержки - 10 миллионов рублей выделяем детским центрам из резервного фонда. Прошу министерство Арктики и экономики Мурманской области оформить все документы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также еще 50 миллионов рублей выделяется на бесплатные лекарства для больных с ОРВИ,

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