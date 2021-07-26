План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 48%

В Мурманской области продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается тяжелой, но есть стабилизация, - об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

На прошлой неделе развернули еще 20 коек для лечения больных с COVID-19, всего их уже 1402, в том числе 999 с кислородом и 116 с ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 19%.

- Работают 23 бригады скорой, 20 патронажных бригад для ковидных больных. За счет региональных средств 55 тысяч северян получили бесплатные лекарства от коронавируса и ОРВИ, еще 29 тысяч - бесплатные лекарства от коронавируса за счет федеральных средств, - отметил Дмитрий Панычев. - Всего работает 46 бригад для вакцинации. За неделю в выездном пункте, расположенном в Ледовом дворце спорта, привилось более 2300 человек. Всего вакцинацию прошли 167 тысяч человек или 48% от плана.

Уже 285 тысяч человек получили результаты тестов на COVID-19 по смс, а всего провели 1 млн 99 тысяч ПЦР-тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились еще 253 человека. Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу за 25 июля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru