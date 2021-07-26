Алена Кузнецова снова стала руководителем Госжилинспекции Мурманской области

Алена Кузнецова возвращается в Госжилинспекцию. Фото: правительство Мурманской области

В январе 2020 года Алена Кузнецова с должности главного жилищного инспектора Мурманской области перешла работать первым заместителем министра энергетики и ЖКХ.

На оперативном совещании в правительстве 26 июля губернатор Андрей Чибис сообщил, что Алена Кузнецова возвращается на прежнее место.

- Поработав первым заместителем министра энергетики, более широко посмотрев на задачи, которые есть, возвращается, чтобы сделать то, что уже есть, она активно и энергично контролировала жилищную сферу и по-настоящему защищала собственников в вопросах по кровлям, дворам и т.д. Важно, чтобы у людей была реалистичная возможность по управлению своим домом. Жду, как и договаривались, в течение недели предложения, чтобы при небольшой конкуренции на рынке была возможность создать свое ТСЖ. Удачи на новом и знакомом месте, - сообщил Андрей Чибис.

При этом не уточняется, куда уходит Ирина Ракитская, которая почти год возглавляла Госжилинспекцию.

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