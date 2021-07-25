Погода в Мурманске на 26 июля 2021 года: нас ждет потепление

В Мурманской области будет новый виток потепления. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вся прошлая неделя в Мурманской области была дождливая и холодная. К выходным и вовсе стало совсем зябко и неуютно находиться на улице. Но новая неделя дарит надежду.

Как обещают синоптики из регионального гидрометцентра, с 26 июля 2021 года в Заполярье придет потепление.

- В понедельник будет облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днем +12+17°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Ко вторнику воздух должен прогреться до +21.

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