В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились еще 253 человека

За последние сутки 253 человека заразились коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 25 июля 2021 года, за последние сутки 253 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+126, всего 30235). На втором месте Североморск (+24, всего 5423). Тройку замыкает Кандалакшский район (+20, всего 4072).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50729 северян. На лечении остается 8130 пациентов. За сутки умерли от ковида 9 человек (всего 1511).

Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом. Темп прироста заболеваемости наконец-то снизился.

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