Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 июля 2021 года составило 1511 человек

За последние сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 июля 2021 года составило 1511 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 253 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 60370 человек.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек.

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