Тело утонувшего в Балтийском море жителя Мурманска нашли через четыре дня

Тело мужчина нашли на берегу. Фото: kld.sledcom.ru/news/item

Трагедией закончился отдых 41-летнего жителя Мурманска в Калининградской области. Мужчина приехал на отпуск к родителям, 17 июля он пошел купаться на Балтийскую косу и пропал.

- Утром 23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что отдыхающими на берегу Балтийского моря в районе поселка Мечниково обнаружено тело мужчины с признаками утопления в воде, - сообщили в СУ Следственного комитета по Калининградской области.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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