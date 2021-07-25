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Происшествия25 июля 2021 14:21

Тело утонувшего в Балтийском море жителя Мурманска нашли через четыре дня

41-летний мужчина утонул в прошлую субботу
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчина нашли на берегу. Фото: kld.sledcom.ru/news/item

Тело мужчина нашли на берегу. Фото: kld.sledcom.ru/news/item

Трагедией закончился отдых 41-летнего жителя Мурманска в Калининградской области. Мужчина приехал на отпуск к родителям, 17 июля он пошел купаться на Балтийскую косу и пропал.

- Утром 23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что отдыхающими на берегу Балтийского моря в районе поселка Мечниково обнаружено тело мужчины с признаками утопления в воде, - сообщили в СУ Следственного комитета по Калининградской области.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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