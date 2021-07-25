"Он может оказаться в центре пресного озера": Федор Конюхов уже неделю находится на Северном полюсе

Федор Конюхов каждый день изучает льдину, на которой живет. Фото: konyukhov.ru

Уже больше недели Федор Конюхов живет на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане. Так проходит его научная экспедиция по изучению уровня микропластика в Арктике.

Напомним: 11 июля ледокол "50 лет Победы" вышел из Мурманска и доставил известного путешественника к Северному полюсу. В одиночестве он должен провести две недели, пока приборы будут проводить нужные замеры. После экватора своей работы Федор Конюхов рассказал последние новости.

- Федор Конюхов продолжает совершать ежедневные инспекционные осмотры льдины на предмет появления возможных трещин, что крайне важно для благополучного продолжения экспедиции. Талая пресная вода всё больше окружает его лагерь. Есть опасения, что к моменту снятия путешественника со льдины, его палатка будет находиться в центре пресного озера. Погода по-прежнему пасмурная, температура около 0 С, туманы, кратковременные снегопады и затянутое серой пеленой небо. Просветы в небе очень редкие, из-за этого солнечные батареи плохо заражают приборы и средства связи. На льдине нет других источников энергии, кроме солнечных батарей, - сообщает официальный сайт путешественника.

Напомним: на Северном полюсе Федор Конюхов успевает даже рисовать картины.

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