Жителям Мурманской области напомнили, какой была Териберка до "Левиафана"

Северянам напомнили, какой была Териберка до 2004 года. Фото: скриншот видео

Выход в 2014 году фильма "Левиафан" сильно изменил жизнь Териберки, в которой снимался. Сюда потянулись толпы туристов, поток не иссякает уже семь лет!

В поселке появляются одна за другой новые гостиницы. Кому-то такие изменения нравятся, другие же относятся к ним со скепсисом и даже негативом, считая, что колорит населенного пункта исчезает.

В паблике "Моя Териберка" | интернет-газета" появилось видео Виктора Привалихина о селе образца 2004 года. Глядя на него понимаешь, как же сильно оно изменилось за все эти годы.

- Уникальные кадры: Териберка за 6 лет до "Газпрома", за 10 лет до Левиафана и туризма. Посмотрите за окно и скажите, что от туризма нет никакой пользы, - говорится в описании к видео.

Посмотреть его можно по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снимок с северным сиянием в Териберке одержал победу на мировом конкурсе iPhone Photography Awards. Фотографию в сильный мороз сделала путешественница из Москвы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru