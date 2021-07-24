Житель Апатитов избил 70-летнего знакомого до перелома ребер

43-летний апатитчанин отправил знакомого в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Апатитов попал под уголовную статью за избиение 70-летнего знакомого, с которым давно не ладил.

Информацию о том, что в пожилой мужчина попал в больницу с побоями, сотрудникам полиции передали врачи. Они же расценили травмы как вред здоровью средней тяжести.

- Участковый уполномоченный полиции опросил потерпевшего и выяснил, что травмы ему нанес приятель. После задержания мужчина признал в случившемся. Нападавший нанес несколько ударов кулаками в область тела пенсионера, причинив тем самым телесные повреждения в виде перелома нескольких ребер, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении апатитчанина возбудили уголовное дело по по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас драчун находится под подпиской о невыезде.

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