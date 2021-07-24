В Мурманске неизвестные разбили стекла у четырех машин

На улице Александрова разбили четыре машины.

22 июля сразу четыре машины в Ленинском округе Мурманска пострадали от рук неизвестных вандалов. У дома №14 на улице Александрова они разбили стекла четырех авто: три были припаркованы во дворе, одна - за зданием.

Пострадавшие автовладельцы ищут очевидцев случившегося.

- Прошу откликнуться возможных очевидцев, кто-то видел или проезжал, когда эти упыри, разбив нашу машину, перебегали дорогу, и их заснял регистратор мимо проезжающей машины! Дорога к памятнику "Алеша" одностороннее движение время 21.10-21.30. Хочу привлечь этих "героев" к ответственности и чтобы другим не повадно было! - написала Валерия Коломийчук в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Владельцы машин уже написали заявление в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Мурманска Volkswagen разбил остановку и врезался в дом. Водитель ехал на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся с другим авто (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru