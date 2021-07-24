Для кошек из квартиры с умершей хозяйкой в Коле срочно ищут новый дом

Три кота и две кошки ищут новый дом. Фото: "Ищу Человека"

В конце июля волонтеры спасли пять кошек в Коле. Их хозяйка умерла, и сначала животные были заперты несколько дней в квартире. Потом по приказу неизвестного человека (его личность сейчас устанавливает полиция) их вывезли в мешках в лес.

Вот уже почти месяц кошки находятся на передержке в вольере у Дарьи Копусь, и им срочно нужен новый дом.

- За все это время никого не забрали по домам, реакция по ним нулевая. Из пяти животных только у одного кота появился куратор, который будет вести его далее и искать дом. Остальные четверо бесхозные - тянутся силами одного админа нашего Фонда (это помимо уже имеющихся подопечных курируемых животных). Временная бесплатная передержка заканчивается - человек, по доброте душевной взявший их к себе на передержку, больше не может держать у себя такое количество. Крайний срок - 28 июля. И реально девать их некуда, кроме как выпускать в подвал этого дома или сдавать в ЦВСЖ, - сообщили в фонде поддержки бездомных животных "Ищу Человека".

Три кота и две кошки нуждаются в тепле и заботе. Они еще молодые - возраст до трех лет, приучены к лотку, стерилизованы и едят сухой корм. Может, именно вам нужен такой друг? Узнать, как помочь животным, можно у Виктории Березиной.

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