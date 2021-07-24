В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились еще 254 человека

Еще 254 человека в Мурманской области заразились коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 24 июля 2021 года, за последние сутки 254 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+128, всего 30109). На втором месте Североморск (+22, всего 5399). Тройку замыкает Кандалакшский район (+21, всего 4052).
Поправились и вернулись к обычной жизни 50664 северянина. На лечении остается 7951 пациент. За сутки умерли от ковида 9 человек (всего 1503).
Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом. Темп прироста заболеваемости наконец-то снизился.
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